Британцы считают Instagram депрессивной соцсетью

Положительное влияние на психическое здоровье пользователи видят у YouTube, а также Twitter и Facebook.

Пользователи считают Instagram худшей социальной сетью по влиянию на психическое здоровье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Британии. В исследовании Королевского общества здравоохранения приняли участие 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Им предложили оценить, какая из пяти популярных соцсетей оказывает самый негативный эффект на своих пользователей.

Участники должны были ответить на серию вопросов о том, как YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter влияют на их здоровье и благополучие. Они ставили баллы каждой платформе по 14 критериям, касающимся таких проблем, как тревожность, депрессия, одиночество, травля и восприятие тела.

Согласно результатам опроса, положительное влияние на психическое здоровье пользователи видят у YouTube, а также Twitter и Facebook. Самые плохие оценки получили Instagram и Snapchat.

«Интересно, что Instagram и Snapchat оказались в конце рейтинга в контексте психического здоровья и благополучия — обе платформы заточены под изображения, и, по всей видимости, это заставляет молодых людей чувствовать себя неполноценными и вызывает тревогу», — говорит глава Королевского общества здравоохранения Ширли Крамер.

В исследовании предупреждается, что соцсети могут усиливать проблемы с психикой у молодежи, но смогут и оказывать положительное влияние, если онлайн-платформы будут целенаправленно над этим работать.

Королевское общество здравоохранения среди прочего призвало соцсети уведомлять пользователей о слишком длительном использовании ресурса, а также выявлять в интернете людей с проблемами психического здоровья.

По мнению организации, социальным медиа также стоит уведомлять пользователей о том, что выложенные фотографии были обработаны. Это касается, например, аккаунтов знаменитостей и рекламных публикаций.

Ранее американские психологи заявили, что социальные сети, в том числе Twitter, Facebook и Pinterest, усиливают у людей чувство одиночества.

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