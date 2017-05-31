Чековая лотерея начнётся после выборов в октябре 2017
Новый министр экономики Иван Пилны (партия ANO) заявил, что чековая лотерея должна быть запущена с 1 ноября 2017. Не смотря на то, что его предшественник Андрей Бабиш (партия ANO) ранее делал заявление, что лотерея будет запущена ещё до выборов в октябре.
Лотерея должна мотивировать покупателей просить чек после совершения покупки, что в свою очередь должно улучшить сбор налогов. По мнению Ивана Пилного данная лотерея должна иметь высокую эффективность. Общая стоимость реализации чековой лотереи — 12,4 миллионов крон в год. Министр экономики считает, что нововведение оправдает себя через год и только тогда можно будет подводить итоги. В том случае, если население не поддержит инициативу Министерства финансов, чековая лотерея будет отменена.
По планам Министерства финансов ЧР на призы для победителей будет выделено 65 миллионов крон, которые будут разделены между 21 000 победителей. Среди выигрышей будет 5 основных наград. Первый приз – 1 млн. крон, второй – автомобиль, третий — 300 тыс. крон, четвёртый – 200 тыс.крон и пятый приз – 100 тыс. крон.
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