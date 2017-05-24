Чековая лотерея: в Чехии разыграют автомобили

Министерство финансов Чешской Республики выбрало поставщиков автомобилей для чиновников. Выбор пал на производителей Škoda и Ford. Общая стоимость заказа — 866 млн. крон. Но, среди заказанных автомобилей также будут авто, которые правительство страны разыграет в рамках чековой лотереи, которая связанна с работой EET ( системы электронного учета выручки).

Участником лотереи может стать любой. Для участия необходимо зарегистрировать чек, полученный в установленный период. По правилам, клиенты и покупатели в Чехии могут регистрировать не более одного чека в день от одной фирмы.

Не смотря на такие подарки от государства, есть те, кто достаточно критично отреагировал на данную акцию со стороны государства. Лотерею относят к одному из видов азартных игр. Правительство ведет борьбу с негативным влиянием азартных игр на общество. Но лотерею все равно планируют реализовать на государственном уровне. Кроме того мотивирующий эффект лотереи ведет к давлению на продавцов, чтобы они должным образом вели электронный учет выручки.

Мнения как в обществе, так и в правительстве разделились.

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