Челси Мэннинг вышла на свободу.

Челси Мэннинг провела под стражей около семи лет за передачу секретных военных материалов WikiLeaks. Ее приговорили к 35 годам тюрьмы, но президент США Барак Обама сократил срок. Раньше Челси звали Брэдли — процедуру по смене пола она начала в тюрьме. 18 мая, на следующий день после освобождения, Челси Мэннинг опубликовала свое первое фото.

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