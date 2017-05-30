Чешская черешня покорила Америку

Чешским селекторам есть чем гордиться: местный сорт черешни «Тамара» в США считается лучшим, и она стремительно распространяется далеко за океаном, сохраняя удивительный вкус и высокую урожайность.

Не так давно интерес к чешской селекции черешни проявили садоводы Чили. Об этом с гордостью говорит руководитель Исследовательского и селекционного отделения фруктовых культур Ян Блажек. «Классический способ селекции построен на том, чтобы выбрать лучшие виды из разных «родительских» компонентов для дальнейшей селекции. И только на следующий год убедиться, что параметры новых плодов улучшены и продолжать работать снова. На самом деле приходится учитывать и вкус, и урожайность, и устойчивость к непригодным природным условиям. У собранных плодов должен быть максимально долгий срок хранения, хотя у черешни он первоначально непродолжительный».

Из далёких краёв до Чехии

Черешню на территорию Европы, в Италию привёз известный римский полководец, политик и консул Луций Лициний Лукулл из Азии. Случилось это в 70-е годы до нашей эры, когда полководец вернулся после продолжительных войн с царём Понта Митридатом. Лукулл славился своим невероятным чревоугодием. Именно для него, человека, обладавшего несметным богатством, готовили блюдо из соловьиных язычков, убивая для этого тысячи птиц. В Азии он и попробовал удивительный плод, который решил привезти на родину.

Первые документальные упоминания о черешне появляются в Чехии в 1328 году, но настоящий бум и селекционирование начинается в XIX столетии и связано с отцом генетики Грегором Иоганном Менделем. В конце столетия немецкие садоводы зарегистрировали на территории Чехии 250 сортов черешни – от ранней «маёвки», вызревающей в конце мая, до более поздних сортов, которые плодоносят и в конце июля. В это время на Мораве и в Чехии насчитывалось около 4,5 млн черешневых деревьев. Первый удар по плодовому и тогда очень популярному дереву нанесла морозная зима 1928–1929 годов, которая уничтожила 34% садов. А вот зима 1939–1940 годов «проредила» ещё не пришедшие в себя сады наполовину.

Есть чем гордиться

«На сегодняшний день чешские селекционеры вывели 51 сорт черешен. Из них 32 зарегистрированных, а 25 – охраняемых, – говорит Ян Блажек говорит, – но не все сорта используются в садовых хозяйствах, а вот очень популярны у садоводов сорта „Тамара“ и „Кордиа“».

«Кордиа» появилась в Чехии во второй половине XIX столетия в Техловице возле Градца Кралове. По своей форме она напоминает сердечко, и цвет её доходит до тёмно-красного, потому эту черешенку ласково называют «сердцовка». Она обладает прекрасным вкусом, сады с этим сортом в наше время расположены большей частью в районе Пардубице, пользуются большим спросом у покупателя.

После Бархатной революции черешневые сады опустели. Производство джемов и компотов было резко сокращено, закрывались цеха по производству консервов. Садоводство переживало тяжёлые времена. Раньше черешни было принято садить вдоль поселковых дорог. Они остались и по сей день, и потому каждый, кто любит черешню, может собирать их практически по всей Чехии.

Черешневый сезон достаточно короткий, потому очень важно не упустить его, ведь при том, что ягоды можно закатывать в банки в виде компота или морозить, лучше всего их есть свежими. Для того чтобы они дольше выдержали в холодильнике, нужно рвать их с веточками.

Черешня – кладезь здоровья

И жёлтая, и красная черешня обладают целым рядом полезных свойств. Они богаты витаминами и стимулируют иммунитет, оказывают благотворное влияние на почки, желудочно-кишечный тракт, качество крови и стенки сосудов. Тёмно-красная черешня очищает сосуды, помогает при заболеваниях крови и сосудов, болезнях кишечника.

Благодаря употреблению сочных и вкусных ягод снижается уровень холестерина в крови, черешня оказывает благотворное влияние при анемии и гипертонии. И даже действует, как обезболивающее средство.

Калорийность черешни очень мала: на 100 граммов – 50 ккал, поэтому для тех, кто боится испортить фигуру, ограничений в употреблении нет. Свойства черешни определены количеством витаминов в уникальной ягоде. Ведь в ней содержится много витамина A, B1, B2, E, PP, яблочной кислоты, пектина, флавоноидов. И макроэлементы: фтор, кальций, магний, железо, йод, медь, фосфор.

Черешня полезна и тем, что помогает при заболеваниях кожи: из ягоды можно делать маски, которую улучшают упругость кожи. Благодаря своим очищающим свойствам черешня рекомендуется при лечении угрей и другой сыпи на коже. Как известно, угри появляются из-за загрязненности организма ядами. Витамины и минералы, содержащиеся в черешне, помогают очищать внутреннюю среду организма – так проявляются лечебные свойства ягоды.

Черешня противопоказана только при наличии спаек в кишечнике.

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