Чешская фирма ArcelorMittal Engineering Products Ostrava начнет поставлять в РФ колесные пары для трамваев

Колесные пары чешского производства планируется устанавливать на трамваях, которые будут обслуживать болельщиков футбольного чемпионата 2018 года. Матчи первенства пройдут в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, а также в Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Чешские колесные пары будут использованы при сборке 150 трамваев нового типа 71-931M «Vityaz-M», вместимостью до 265 пассажиров. Полностью готовые трамвайные составы далее уже поставляются не только чешским заказчикам, но также в Словакию, Венгрию, Францию, Турцию, Россию и в Украину.

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