Чешская компании «Зетор» заинтересована выйти на рынок Армении

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В Ереване 4 мая 2017 года состоялась встреча премьер-министра Карена Карапетяна с представителями чешской компании «Зетор», производящей сельскохозяйственную технику. Стороны обсудили перспективы совместной работы в аграрной области. Чешские бизнесмены подчеркнули, что заинтересованы в выходе на рынок республики, а также в том, чтобы осуществлять на её территории инвестиционные программы. Собеседники наметили первые шаги по реализации некоторых программ, которые особенно нуждаются в поддержке.
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