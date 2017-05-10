Чешская компания Koh-i-noor открывает точки продаж в России

Чешская компания Koh-i-noor, производитель канцелярских и художественных товаров, открывает собственные точки продаж в России. Многих решение руководства Koh-i-noor удивило, поскольку еще два года назад группа переживала кризис на российском рынке. «Российский рынок очень упал, но сейчас уже выравнивается. И хотя он не приближается к докризисным суммам, он продолжает развиваться», – сказал генеральный директор компании Властислав Бржиза. Сейчас компания работает над открытием первого магазина в Москве. Всего их будет три.

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