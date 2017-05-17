Чешская Республика — первая в рейтинге свободы

ЧР оказалась самой свободной страной, если сравнивать условия для образа жизни её населения по сравнению с другими в Европе. Компания Nanny State Index совместно с Институтом экономических исследований (Лондон) провела анализ и составила рейтинг, исходя из того, насколько государство контролирует потребление своими гражданами алкоголя, табачных изделий, электронных сигарет. Возглавили его Финляндия, Великобритания и Ирландия. Граждане Чехии, распивающие пиво на лавочке в парке, могут гордиться, что государство их не преследует. Но звание острова свободы Чехия может утратить с 1 июня 2017 года с вступлением в силу антитабачного закона.

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