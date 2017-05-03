Чешские компании получили статус самых ответственных в мире по оплате счетов-фактур

Страховая компания Euler Hermes провела анализ погашения дебиторской задолженности компаниями. В результате чешские компании получили статус самых ответственных в мире по оплате счетов-фактур. В среднем срок ожидания оплаты составляет 64 дня. Хуже всего дела обстоят с Грецией, где ожидать погашения дебиторской задолженности партнёрам приходится в среднем 91 день. Лучшие показатели у Австрийских компаний — 44 дня. Данные по платёжной ответственности чешских компаний были предоставлены консалтинговой фирмой Bisnode, и ожидание составило в среднем 52 дня. Чехия по этому показателю в одном ряду с Великобританией и Германией.

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