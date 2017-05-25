Чешские студенты строят свой собственный бизнес

Анализы, проведённые компанией Universum, показали, что 24% молодых людей по окончании высших учебных заведений предпочли бы работать в международных фирмах и организациях. Желающих заложить свой бизнес в среднем оказалось всего 10 процента опрошенных. Чешские студенты опережают немецких, американских и английских в самостоятельном предпринимательстве. Начать свой бизнес хотят 12% чешских студентов и, к примеру, 3% американских. Больше всего желающих встать на свои ноги среди студентов по специальностям «информационные технологии», многие из них создают фирмы уже на последних курсах обучения, а 15% будут открывать свою фирму.

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