Чешский департамент статистики предоставил данные о возрасте чешского населения в разных регионах страны.

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Оказалось, что самые молодые города и населённые пункты расположены вокруг чешской столицы. Самые «старые» районы находятся на границе Средней Чехии и в районе Крушных гор. Причём среди молодого населения, сосредоточенного ближе к центру, соотношение количества женщин и мужчин предбрачного возраста вызывает определённую тревогу, поскольку незамужних женщин в возрасте около 24 лет здесь на полмиллиона меньше, чем неженатых мужчин того же века. Всего в Чехии насчитали 10 578 820 человек.
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