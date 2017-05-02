Чешский департамент статистики предоставил данные о возрасте чешского населения в разных регионах страны.

Оказалось, что самые молодые города и населённые пункты расположены вокруг чешской столицы. Самые «старые» районы находятся на границе Средней Чехии и в районе Крушных гор. Причём среди молодого населения, сосредоточенного ближе к центру, соотношение количества женщин и мужчин предбрачного возраста вызывает определённую тревогу, поскольку незамужних женщин в возрасте около 24 лет здесь на полмиллиона меньше, чем неженатых мужчин того же века. Всего в Чехии насчитали 10 578 820 человек.

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