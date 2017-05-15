Чешский гидрометеорологический институт: начало лета весной

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Вторая половина недели порадует жителей Чехии очень теплой погодой. Ближе к четвергу мая месяца столбик термометра поднимется до +25°C. Но начало недели будет переменно облачным и дождливым с температурой воздуха — 17-21°C.
Чешский гидрометеорологический институт прогнозирует начало настоящего теплого сезона по всей территории республики начиная с 18 мая 2017 года.
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