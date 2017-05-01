Чешский монетный двор выпустил золотые медали с портретом экс-президента Чехословакии, генерала Людвика Свободы

Чешский монетный двор выпустил памятные золотые и серебряные медали с изображением экс-президента ЧCCР Людвика Свободы. Кроме того, ЧМД накануне очередного празднования годовщины окончания Второй мировой войны вновь выпустит коллекционную серию монет, посвящённых одному из главных событий минувшего века.

Медаль с портретом девятого главы Чехословакии была создана в рамках серии «Чехословацкие президенты», автором которой выступил доктор исторических наук Петр Коура. «Жизненный путь президента Людвика Свободы был таким же чёрно-белым, как и вся история нашей страны в XX веке, а потому заслуживает особого внимания», – объясняет Коура.

Генерал Свобода родился в 1895 году в крестьянской семье. Получил агрономическое образование, после чего был призван в австро-венгерскую армию и направлен на русский фронт. Возглавив группу чешских патриотов, перешёл линию фронта и в 1916 вступил в чехословацкий легион.

В 1920 году он вернулся на родину и стал кадровым офицером армии. Летом 1939-го Свобода выехал в Польшу, сформировал чехословацкую воинскую часть, с которой в сентябре 1939-го перешёл в Советский Союз. В составе 1-й Чехословацкой отдельной бригады он принял участие в битвах под Киевом, Белой Церковью, Жашковом. В 1944 командовал 1-м Чехословацким армейским корпусом в рамках Дукельской операции в боях в Словакии.

В Компартию Чехословакии вступил в 1948 году и тогда же был избран депутатом Национального собрания. С 1950 по 1951 гг. занимал должность заместителя председателя правительства ЧСР, после чего по ложным обвинениям был снят со всех постов и уволен из армии. В 1955 году восстановлен в армии, назначен начальником Военной академии имени Клемента Готвальда, а затем зампредом Комитета чехословацко-советской дружбы.

С марта 1968-го по май 1975 года Людвик Свобода – президент ЧССР, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами ЧССР. После избрания на его место Густава Гусака вышел на пенсию. Скончался 20 сентября 1979 года в Праге, где и был похоронен.

Автором этой медали является Йиржи Достал. На аверсе он разместил портрет президента Свободы в генеральской униформе, там же отчеканены слова «Пражская весна» и «Вторжение войск Варшавского договора», а также годы его жизни. На реверсе – государственный герб ЧССР, территория страны, направление движения войск Варшавского договора, которые участвовали в операции 21 августа 1968 года, и годы президентства Людвика Свободы.

Великие вехи победы над фашизмом

Коллекция из четырёх золотых монет стоимостью 87 950 крон посвящена знаменательным событиям, ознаменовавшим триумф союзников во Второй мировой войне. «Данный комплект монет – наша дань героям, которые умирали на поле боя, чтобы мы могли жить. Они служат нам напоминанием о цене мира и свободы и предостережением от ошибок, которые никогда не должны повториться», – описал послание коллекции, создатель монет Якуб Орава.

Первая монета посвящена освобождению концентрационного лагеря Освенцим, построенного для уничтожения евреев со всей Европы. Точное число жертв Освенцима неизвестно до сих пор. На Нюрнбергском процессе прозвучала приблизительная оценка – пять миллионов. Освенцим был для Третьего рейха настоящим предприятием, «фабрикой смерти», который немцы бросили зимой 1945 года под натиском союзников, прежде всего, Красной армии.

На второй монете изображена сцена Битвы за остров Иодзима, на которой пять морских пехотинцев и санитар ВМС США поднимают флаг Соединённых Штатов на вершине горы Сурибати после победы американцев над японцами. Эта сцена была запечатлена на фотографии, которая была сделана 23 февраля 1945 года Джо Розенталем. Битва за Иодзиму стала самой кровопролитной в истории морской пехоты США.

Для третьей монеты образцом послужила знаменитая фотография «Знамя Победы над рейхстагом» военного корреспондента Е. А. Халдея. Она была сделана на крыше здания полуразрушенного рейхстага 2 мая 1945 года, когда советские войска полностью овладели столицей Германии в ходе Берлинской стратегической наступательной операции.

В ходе той операции советские войска окружили и ликвидировали самую крупную в истории войн группировку вражеских войск, хотя тот успех дорого обошёлся советским войскам: их безвозвратные потери составили 78 291 человек, а санитарные – 274 184 человек. Берлинская операция положила конец Великой Отечественной и Второй мировой войне.

Последняя, четвёртая монета посвящена событиям Пражского восстания. 5 мая 1945 года население и прежде всего служащие полиции и вооруженных сил протектората Богемии и Моравии были воодушевлены сообщениями о приближении к границам Чехословакии советских и американских войск и решили поднять восстание. Причём большую роль в нём сыграли части Русской освободительной армии (РОА).

Но Чешский национальный совет 7 мая после некоторых колебаний решил отказаться от помощи власовцев. После чего положение восставших в столице резко ухудшилось до появления советских танков в Праге.

9 мая в город вступили подразделения 1-го Украинского фронта под командованием генерал-майора танковых войск Ивана Зиберова и подавили последние очаги сопротивления войск СС. В ходе Пражского восстания погибло примерно 1,5 тыс. чешских повстанцев, 300 солдат 1-й дивизии РОА, 1 тыс. немецких солдат, 4 тыс. мирных жителей. На подступах к Праге и в самом городе Советская армия потеряла около тысячи бойцов.

«Тогда порабощённый, но гордый народ, годами терпевший унижения и жестокость нацистов, воспротивился им и не позволил превратить Прагу в последний оплот немецкого сопротивления. Всем героям Пражского восстания, которые 70 лет назад сражались с оружием в руках за светлое будущее нашей отчизны, мы посвящаем эту медаль», – рассказал «Пражскому телеграфу» специалист по маркетингу Чешского монетного двора Антонин Гуйер.

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