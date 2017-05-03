Чешско-российское предприятия ООО «Центр-Керамика» открыло производственную линию по выпуску керамических умывальников.

Чешско-российское предприятия ООО «Центр-Керамика» в городе Кирове Калужской области открыло производственную линию по выпуску керамических умывальников для ванных комнат. Завод «Центр-керамика» принадлежит компании Dreja, созданной в Москве в 2004 году чешскими специалистами по производству санитарной керамики. Особенностью предприятия является то, что оно сочетает в себе научный потенциал и опыт кировских специалистов и возможности для продвижения товара на рынок, которыми располагают чешские партнёры из компании Dreja.

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