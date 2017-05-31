Чехи делают покупки и во время работы

Исходя из того, что времени на покупки не всегда хватает, чехи упростили себе жизнь и все чаще делают покупки в свое рабочее время. Ранее чехи чаще делали покупки в интернет магазинах по выходным дням. На сегодняшний день статистика показывает, что большая часть заказов припадает на будние дни. Вторник и среда — самые популярные дня для покупок. Компания RTB HOUSE провела исследования, которые показали, что 10 лет назад люди чаще всего делали покупки в выходные дни. В наши дни благодаря постоянному доступу к сети Интернет и мобильному Интернету, наличию современных гаджетов, люди могут закончить свою покупку где угодно и когда угодно. Больше всего люди делают свои покупки между 14 и 16 часами.

Похожие статьи