Чехия оказалась в зоне политической турбулентности.

Чехия неожиданно оказалась в зоне политической турбулентности. Виной тому конфликт премьер-министра Богуслава Соботки и министра финансов Андрея Бабиша в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в октябре нынешнего года. «Пражский телеграф» анализирует причины и последствия крупнейшего политического кризиса последних лет.

Его причиной стал скандал вокруг Андрея Бабиша, который подозревается в уклонении от уплаты налогов. «Как глава кабинета министров, не могу нести ответственность за ситуацию, когда на посту вице-премьера и главы Минфина находится человек, прошлое которого неясно и в отношении которого имеются многочисленные подозрения по поводу уклонений от уплаты налогов», – заявил 2 мая Богуслав Соботка и объявил об отставке правительства. По мнению премьера, подозрения в отношении Бабиша ставят под угрозу не только нормальное функционирование правительства, но и авторитет государства.

Agrofert раздора

Претензии Богуслава Соботки заключаются в том, что в 2012 году лидер ANO приобрёл облигации своей собственной компании Agrofert по довольно хитроумной схеме. По действовавшему тогда закону человек, купивший выпущенные в 2012 году облигации, должен был ежегодно платить за них в бюджет 15-процентный налог. Но при расчёте налога номинал облигаций округлялся до целого числа в сторону уменьшения (то есть для облигации в 1 крону налог составит 15 геллеров, а для облигации в 0,9 кроны – 0 крон).

Agrofert, как и некоторые другие крупные фирмы, воспользовалась непродуманным законодательством и выпустила три миллиарда облигаций номиналом менее 1 кроны. Из них примерно половину (на общую сумму 1,482 млрд крон) как физическое лицо приобрёл лично Бабиш. Таким образом, ежегодная необлагаемая налогом прибыль бизнесмена составляет около 90 млн крон, а государство теряет на этом 13,5 млн крон в год.

Принять отставку правительства должен был президент Милош Земан, однако встреча главы государства и Богуслава Соботки обернулась фарсом. Земан воспринял намерение премьера лишь как его личную отставку. Более того, во время пресс-конференции он демонстративно указал ему тростью на стойку микрофона в зале, а сам покинул помещение, даже не дослушав объяснений главы правительства.

Чуть позже Земан пояснил, что готов рассмотреть отставку – но не всего правительства, а только его председателя. Соботка немедленно внёс коррективы в своё предложение и стал требовать отставки одного Андрея Бабиша.

Президент вновь отказался утверждать предложение Соботки, посчитав, что оно противоречит коалиционному договор трёх правящих партий – ЧСДП, ANO и христианских демократов. Министр финансов также заявил, что в отставку уходить не собирается, поскольку считает результаты своей работы «весьма успешными».

В поисках преемника

Спустя несколько дней в интернете появились аудиозаписи, в которых Андрей Бабиш говорит с редактором принадлежавшей ему ранее газеты о возможности публикации материалов, компрометирующих некоторых политических оппонентов. Лидер ANO, объясняя появление материалов, заявил, что они являются результатом «манипулятивных приёмов данного журналиста и провокации с его стороны».

Глава Минфина сообщил, что за ним годами следят и прослушивают его телефонные разговоры, что, по его мнению, является инициативой главы МВД Милана Хованеца. Андрей Бабиш подал в связи с информацией о тайных аудиозаписях в суд.

Тем не менее в середине мая после долгого противостояния он всё-таки согласился покинуть свою должность и поочередно предложил двух кандидатов: заместителя министра финансов Алену Шиллерову и министра окружающей среды Рихарда Брабеца. Однако Соботка отверг обоих, посчитав, что на новом посту они не будут заинтересованы в расследовании предпринимательской деятельности своего непосредственного начальника.

Премьер-министр согласился только с третьей кандидатурой, предложенной Бабишом на должность главы финансового ведомства, – Ивана Пилны, 72-летнего бывшего топ-менеджера чешского отлеления Microsoft, компании Český Telecom, занимающего ныне пост председателя Комитета по экономике Палаты депутатов ЧР. «С Иваном Пилны мы проанализировали характер работы министра и приоритеты. После этого разговора хотел бы вас информировать, что я решил принять предложение по данной кандидатуре со стороны движения ANO», – рассказал журналистам Соботка после встречи с Пилны, положив тем самым конец политическому кризису.

Народ против

Между тем 10 и 17 мая в Праге и других крупных городах Чехии состоялись акции протеста против президента страны Милоша Земана и министра финансов Андрея Бабиша. В то время как первый митинг собрал около 20 тыс. человек, неделю спустя в подобной акции приняло участие около 7 тыс. демонстрантов. Демонстрации поддержали видные общественные деятели, в том числе участники Бархатной революции 1989 года.

Больше всего граждан собрал митинг 10 мая на Вацлавской площади. После его завершения участники маршем прошли по центральным улицам города до Пражского Града.

Демонстранты держали в руках транспаранты с призывами к отставке Андрея Бабиша и Милоша Земана, который, по их мнению, не выполняет своих прямых обязанностей. Демонстрантам не понравилось не только нарушение конституции в вопросе отставки министра финансов, но и то, как глава государства обошёлся с Богуславом Соботкой во время приёма в Пражском Граде.

Экспертное мнение

Большинство экспертов сходится во мнении, что причиной нынешнего правительственного кризиса стала предвыборная борьба основных претендентов на победу в предстоящих выборах – движения ANO и социал-демократов – и личная неприязнь их лидеров – Богуслава Соботки и Андрея Бабиша. В частности, бывший посол Чехии в России и Украине Ярослав Башта высказал мнение, что действиями Соботки двигали совсем иные мотивы, нежели только заявленное им нежелание работать с Андреем Бабишем.

«На самом деле главная цель премьера – с помощью компрометации лично Бабиша максимально снизить уровень популярности у населения возглавляемого им движения ANO, который, согласно последним социологическим опросам, достигает 31% при 12% у социал-демократов, руководимых Соботкой», – приводит РИА Новости слова дипломата.

Согласна с ним политолог Владимира Дворжакова. «Несомненно, борьба за избирателя и повышение рейтинга ЧСДП – основной мотив, которым руководствовался премьер-министр, вступая в конфликт с Андреем Бабишем. Однако опросы показывают, что рейтинг ANO даже после нынешнего громкого скандала остаётся высоким. Дело в том, что движение ANO, в рамках которого Бабишу удалось объединить многих известных в стране людей, создающих ему яркий и привлекательный образ, окончательно сформировалось как политическая сила, которая пришла всерьёз и надолго, а её лидер – как феномен и самый видный политический деятель в стране», – сказала она в беседе с «Пражским телеграфом».

Не сомневается в перспективах ANO и Бабиша и политолог Любомир Копечек: «Возможно, правительственный кризис и доказательства того, что Андрей Бабиш действительно способен и готов к тому, чтобы использовать собственные СМИ в качестве средства ликвидации политических конкурентов, несколько снизили популярность ANO. Но далеко не факт, что избиратели, отвернувшиеся от Бабиша, проголосуют за социал-демократов. Вероятнее всего, сработает принцип «когда двое дерутся – выигрывает третий», и победителями выйдут традиционные партии либерального толка, такие как ХДС-ЧНП, TOP 09 и ГДП. А ЧСДП повезёт, если ей удастся сохранить свой рейтинг».

Копечек обращает внимание и на роль Милоша Земана. «Президент в Чешской Республике – должность церемониальная, а Земан мечтает о власти. Нынешний кризис – его шанс перетянуть одеяло на себя, стать из символической фигуры реальным правителем, фактически превратив парламентскую страну в президентскую», – указал эксперт.

Тимур Кашапов

Похожие статьи