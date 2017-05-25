Чехия вступает на «Шёлковый путь»

11 мая президент ЧР Милош Земан отправился в Китай. Свой визит в Пекин глава государства назвал «акцией в поддержку проекта „Нового шёлкового пути“ и укрепления связей между Китаем и Европой». В Поднебесной Земан провёл целый ряд важных переговоров, включая встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В программе визита Милоша Земана значилось несколько пунктов: встреча с главой Китая Си Цзиньпином, мэром Шанхая, представителями китайского бизнеса (например, с руководством компании Huawei), банковского дела, Компартии КНР, а также участие в саммите, посвящённом проекту «Нового шёлкового пути».

Изначально в состав делегации президента входило шесть чешских министров, однако представители социал-демократической партии отказались от поездки в Китай, сославшись на политический кризис в стране. Таким образом, Земана сопровождали два министра от движения ANO – Дан Тёк (министр транспорта) и Карла Шлехтова (министр регионального развития), министр промышленности Йиржи Гавличек, глава Центробанка Йиржи Руснок, а также два десятка крупных предпринимателей, среди которых самый богатый гражданин ЧР Петр Келлнер.

По словам чешского лидера, возглавляемая им делегация повезла с собой разработки 38 проектов, реализация 22 из которых должна была быть подтверждена в рамках встреч с китайскими партнёрами. Оставшиеся 16 проектов анонсированного пакета должны быть закреплены на бумаге в июне 2017 года в ходе чешско-китайского инвестиционного форума.

Под знаком дружбы

На следующий же день после приезда в Пекин Милош Земан провёл переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. По окончании встречи Земан заявил, что Чехия является дружественным Китаю государством.

«За последние годы непрерывно укрепляется дружба и двустороннее сотрудничество между двумя странами. Чехия решительно поддерживает инициативу «Пояс и путь» и намерена активно участвовать в сотрудничестве в рамках её реализации, а также играть важную роль в торговой, финансовой и инфраструктурной сферах», – подчеркнул президент ЧР.

Как позже сообщил пресс-секретарь Милоша Земана Йиржи Овчачек, во время встречи с Си Цзиньпином обсуждались не только экономические отношения двух стран, в частности, возможности сотрудничества в финансировании прокладки скоростных железных дорог, строительстве канала Дунай–Одер–Эльба, возведении атомной электростанции. На повестке дня была и разрабатываемая антитеррористическая резолюция Совета Безопасности ООН.

В свою очередь, Си Цзиньпин указал на стратегический характер отношений КНР и ЧР. «В настоящее время китайско-чешские отношения развиваются быстрыми темпами. Китай готов прилагать совместные с Чехией усилия, для того чтобы вывести китайско-чешские отношения на новый уровень», – отметил китайский лидер.

Кроме того, Милош Земан и Си Цзиньпин сошлись во мнении, что двум государствам необходимо, помимо экономической области, активизировать сотрудничество в таких областях, как образование, культура, наука и техника, здравоохранение, туризм. Кроме того, важно укрепить контакты между молодёжью двух стран и спортивными федерациями.

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что Чехия продолжит вносить позитивный вклад в сотрудничество в рамках строительства «Пояса и пути», а страны Центральной и Восточной Европы смогут «состыковать свои стратегии развития с инициативой «Пояс и путь». «Китай решительно выступает за процесс интеграции Европы», – отметил он.

В ходе встречи Земана с главой КНР были подписаны меморандум о сотрудничестве малых и средних компаний, а также меморандум о совместной координации проектов в рамках «Нового шёлкового пути». Данный документ предполагает создание рабочей группы, куда войдут представители кабинета министров двух стран, с целью мониторинга реализации совместных инициатив.

Финансы всему голова

В тот же день Милош Земан встретился с председателем китайского банка ICBC (Промышленный и коммерческий банк Китая) и принял участие в чешско-китайском форуме, посвящённом вопросам финансирования промышленности и торговому сотрудничеству. Как рассказал министр промышленности и торговли ЧР Иржи Главачек, на встрече обсуждалось, в том числе, привлечение ICBC в качестве стратегического партнёра проекта модернизации концерна Vítkovice.

«Меня очень обрадовало, что банк ICBC поддерживает модернизацию промышленных компаний для соответствия требованиям Четвёртой промышленной революции», — подчеркнул Главачек, сообщивший, что китайскому банку ранее был вручён сертификат на открытие филиала в Чешской Республике.

На следующий день состоялась встреча Милоша Земана с представителями сектора гражданской авиации Китая. По её итогам было принято принципиальное решение об открытии нового, четвёртого по счёту авиарейса, который свяжет Прагу и ещё один китайский город – Сиань.

Встреча с Путиным

Затем Милош Земан принял участие в работе форума «Новый шёлковый путь», на котором выступил с речью, а 14 мая провёл двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа проходила при участии главы администрации Вратислава Мынаржа, советника президента Земана Мартина Неедлы, министра промышленности и торговли ЧР Гавличека, а также руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова.

В ходе встречи были затронуты темы экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом. В начале переговоров Путин отметил усилия чешской стороны, которая, несмотря ни на что, поддерживает хорошие отношения с Россией. «Мы знаем вашу позицию в отношении российско-чешских взаимоотношений, и в значительной степени благодаря вам наши отношения за последние годы, несмотря ни на какие сложности, всё-таки поддерживаются на высоком уровне, развиваются», – обратился глава российского государства к чешскому коллеге.

Президент РФ добавил, что воспринимает встречу «как часть подготовки визита Милоша Земана в ноябре в Россию». Кроме того, оба президента констатировали, что в сфере экономики, несмотря на спад предыдущих лет, в начале этого года наблюдается рост товарооборота более чем на 44%.

Президент Чехии предположил, что это обусловлено, в том числе, возвращением российских туристов в Чехию. «Я с считаю, что мы должны сосредоточиться на развитии конкретных двусторонних связей», – сказал Земан и представил Путину нового министра промышленности и торговли Чехии, который, по его словам, «не виноват в том, что случилось в прошлом».

«После 2,5 лет перерыва состоится заседание межправительственной комиссии, мы ожидаем, что оно даст новые импульсы для нашего сотрудничества», – подчеркнул чешский лидер и упомянул о чешской инициативе создать совместно с Россией дискуссионный форум.

Итоги встречи прокомментировал в беседе с «Пражским телеграфом» сенатор Ярослав Доубрава. По его мнению, общение с Российской Федерацией является необходимым для Чехии, и президент прилагает все усилия, чтобы двусторонние отношения развивались в позитивном ключе. «Наши страны в состоянии вести диалог, что очень хорошо. Плохо – когда люди не общаются, потому что как раз это и приводит к проблемам. А тут обе стороны высказали мнения. Я не сомневаюсь в том, что президент Земан выступает в интересах Чешской Республики», – отметил он.

Тимур Кашапов

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