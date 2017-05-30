Чудовище из Роуднице – чешский серийный убийца

Случилось это почти 90 лет назад в Роуднице-над-Лабем, когда среди бела дня словно испарился пятилетний мальчик Бедржих, оставленный родителями дома со старшей сестрой. Поиски ни к чему не привели, а упущенные полицией детали дали возможность продолжать кровавые преступления жестокому убийце, процесс над которым начался ровно 80 лет назад.

Магдалена и Антонин Брожовские, снимавшие дом 206 на улице Тршебизского, 19 августа 1928 года обратились в полицию с заявлением о пропаже ребёнка. Полиция обыскала улицы, окрестности, даже искали в реке, но всё безуспешно. От мальчика не осталось и следа. Уже намного позже выяснилось, что следствие допустило ошибку, когда не восприняло всерьёз рассказ 16-летнего сына хозяина дома, который разговаривал с пропавшим ребёнком последний. И возле дома не было произведено тщательного поиска. Тогда они без труда могли бы узнать, что мальчик подошёл к ремонтировавшему водопровод садовнику просто из любопытства – посмотреть, что он делает. И тот без всякого повода ударил ребёнка молотком по голове. Потом закопал тело в мастерской. Звали садовника Святослав Штепанек, разоблачить его удалось много лет спустя, и сегодня его имя записано в историю чешской криминалистики как имя самого жестокого серийного убийцы в Чехии.

Аномальные наклонности

Штепанек родился 25 декабря 1911 года в местечке с шокирующим названием Гробце-у-Роуднице. Он был родом из видной семьи: отец был инженером на сахарном заводе, мать до рождения первого ребёнка работала как одна из первых воспитательниц в детском саду. Маленького Святослава родители баловали и не отказывали ему ни в чём, поскольку он был самым младшим из четырёх детей.

Позже один из учителей говорил, что именно это отношение родителей, всегда встававших на защиту отпрыска, взрастило в будущем серийном убийце самые нечеловеческие качества. С малых лет он демонстрировал скорее неспособность к обучению, но блестяще крал, обманывал, мучил животных, а в пятом классе ударил ножом своего одноклассника. Очень много времени проводил на кладбище, где с интересом наблюдал за работой гробовщика, за счастье считал оказаться на эксгумации, которые тогда проводились прямо на кладбище.

При этом у него не складывались отношения и дома. Однажды он полил кислотой свою сестру. После этого родителям категорически рекомендовали отдать мальчика на лечение, но они решили отдать его… на учение. Он работал у садовника, и как раз в это время его жертвой стал несчастный Бедржих.

По лезвию ножа

Тут же недалеко от места своего первого преступления Штепанек совершил кражу, которая могла бы стать поводом для лечения: он крал женское бельё. Не из корыстных соображений – оно вызывало у него скорей самые низменные чувства. В этот раз его поймали. Но отец, не пожелавший пачкать имя семьи, историю замял, а даме, систематически остававшейся без интимных вещей, компенсировал потери в размере 259 крон.

Примерно через год семье пришлось снова «отмывать» имя непутёвого сына. Святослав, получив от своего работодателя пакет наличности, должен был отправить деньги партнёрам. Вместо этого он подделал документы. Деньги не отослал, а оставил себе. После того как всё раскрылось, ему грозил год тюрьмы, но отец снова заплатил за молчание, а мать наконец решилась показать сына психиатру. Врач установил, что его пациент в момент совершения преступления перестаёт владеть собой. Это был серьёзный сигнал, но лечить его мать в очередной раз отказалась. Неизвестно, как бы на это реагировал отец, но в 1931 году в возрасте 74 лет он умер, что спасло его от последующего позора.

Святослав вместе с матерью Юлией переехал в Братиславу. Перед отъездом он выкопал останки своей первой жертвы, чтобы перезахоронить их в компосте у них в саду. В Братиславе выдержали не долго, поскольку найти постоянную работу Штепанеку не удавалось. Зато он запутался там в истории с мальчиком, на которого напал. И это прошло безнаказанно. В 1934 году снова вернулись в Роуднице.

Кровавое безумство

Приближался новый 1936 год, который стал годом настоящего разгула убийцы. Его мать уехала из дома в гости к старшему сыну, её отсутствие развязало руки жаждавшему кровопролитий убийце. С небольшим интервалом дважды он неудачно покушался на 12-летнюю девочку, а потом на 24-летнюю женщину, поджидая обеих в уединённых местах. В обоих случаях стрелял из револьвера, а за пазухой у него был приготовлен топор. Обе жертвы, успев поднять шум, были спасены, а вот преступника снова не нашли.

И тогда Штепанек решил поджидать жертвы дома. Первой стала 40-летняя молочница, которую он 5 апреля безжалостно разрубил на куски и закопал всё в том же саду. А пока полиция искала жертву, 17 мая он то же самое проделал со своей 19-летней двоюродной сестрой, принёсшей ему обед. Но в этот раз её мать, почувствовав неладное, вопреки его сопротивлению, ворвалась в дом. В ванной она нашла фрагменты тела дочери.

Из непознанного

Теперь убийца был наконец пойман. В саду нашли останки его жертв. Криминалисты холодели от ужаса, уточняя подробности преступлений, в которых Штепанек признался. Читать материалы дела смог бы не каждый. Процесс начался в краевом суде в Литомержице в мае 1937 года. Убийцу приговорили к смерти через повешенье. Казнь состоялась 8 ноября 1938 года. Но чешский народ, так долго ждавший справедливого возмездия, в это время уже переживал события другого масштаба.

Мать Штепанека о преступлениях сына никогда не узнала. Старший сын оставил её, уже в то время тяжело больную, у себя, она не дожила до окончания процесса. Не узнала, что её любимый сын был осуждён за три преднамеренных зверских убийства. Две попытки убийства. А один случай так и не смогли решить. Это была история 15-летней девочки, с которой в 1932 году Штепанек пришёл в крепость Червеный Камень, а вышел оттуда очень поздно, но один. Сторожу сказал, что девочка давно ушла домой. После этого никто никогда девочку не видел. Не нашли и её тело.

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