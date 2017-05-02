ČKD Blansko Holding заключило с ТЯЖМАШ договор на поставку турбинного оборудования

ČKD Blansko Holding заключило 4 апреля 2017 г. со своей материнской компанией ТЯЖМАШ договор на поставку турбинного оборудования для агрегатов № 1 и 3 Белореченской ГЭС (р. Белая в Краснодарском крае в эксплуатацию была введена в 1954 г. и на сегодня уже наступил срок ее капитального ремонта). Владельцем ГЭС и финальным заказчиком является ООО «Лукойл-Экоэнерго». В объём поставок чешской компании входят самые трудоёмкие узлы турбины, направляющие аппараты и валы турбины. Стоимость контракта составила более 2 млн. евро.

Фото www.ckdblansko.cz

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