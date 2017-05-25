Детский день под Петршинем

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1 мая на Петршине под цветущими черешнями собирались влюблённые. 3 июня (14:00 — 17:00) их сменят дети, для которых монахини-борромейки проведут под эгидой Больницы Милосердных сестёр св. Карла Борромео. Детский день готовится, как праздник уже в 12 раз и пройдёт в садах больницы, где на полянках с прекрасным видом на Пражский Град и город будут работать палатки с лакомствами. Для детей покажут сказку о жизни Карла Борромео с самыми настоящими фехтовальщиками и устроят шоу с мыльными пузырями. Готовятся спортивные состязания для самых непоседливых, лотерея и множество других развлечений.
Адрес Vlašská 336/36, Прага 1.
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