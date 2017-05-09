Детский хор «Алые паруса» из Красногорска и плзенский детский хор в пражском зоопарке вместе с организаторами акции «Бессмертный Полк» в Праге

Вчера с большой концертной программой выступили плзенский детский хор и хор «Алые паруса» из города Красногорска в рамках акции «Бессмертный Полк». Уже сегодня вечером хор из Красногорска даст концерт в Карловых Варах с занимательной и увлекательной программой. Концерт состоится в гостинице Imperial ( Карловы Вары ) в 18.00 в зале Cinema Hall. А пока участники хора и руководители вместе с организаторами весело проводят время в пражском зоопарке.

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