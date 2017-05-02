Дни открытых дверей в пражскую Национальную галерею

Национальная пражская галерея на своей официальном сайте опубликовала перечень дней открытых дверей. Следуя этому расписанию каждый желающий сможет посетить выставки бесплатно и увидеть одно из самых крупных художественных собраний Чешской Республики.

18.05.2017 года все здания музеев и галерей будут открыты для бесплатного просмотра в рамках международного дня галерей и музеев. Далее, 10.06.2017 пройдет Ночь музеев в Праге. Будут открыты Штернберский, Шварценбергский, Салмовский дворцы.

Насладится коллекцией Национальной пражской галереи можно будет в Монастыре Святой Агнессы Чешской, Шварценберском дворце, Салмовском дворце, Штернбергском дворце, Выставочном дворце, во дворце Кинских, Вальдштейнском манеже.

Монастырь Святой Агнессы Чешской – искусство Средних веков Богемии и центральной Европы.

Адрес: U Milosrdných, 110 00 Praha 1-Staré Město

Шварценбергский дворец – выставка чешского барокко 17-18 веков

Адрес: Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1

Салмовский дворец – коллекция искусства 19 века

Адрес: Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1

Штернбергский дворец – коллекция европейского искусства от Античности по барокко

Адрес: Hradčanské nám. 57/15, 118 00 Praha 1

Выставочный дворец – искусство 2/2 19 века и до наших дней

Адрес: Dukelských Hrdinů 530/47, 170 00 Praha 7-Holešovice

Дворец Кинских – исксство Азии

Адрес: Staroměstské nám. 12, Staré Město, 110 15 Praha 1 — Staré Město-Praha 1

Фото www.inforu.news

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