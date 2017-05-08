Дни открытых садов по всей Чехии

Парки и сады, закрытые для посещения, откроют свои двери для общественности. Частью мероприятия станет богатая культурная программа, концерты и познавательные экскурсии. Участие в фестивале примут более 100 парков и садов по всей стране.

Где: Прага

Когда: 10 — 11 июня

Стоимость: Бесплатно

Веб-сайт: www.vikendotevrenychzahrad.cz

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