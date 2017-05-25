Дом за миллион крон

Начиная с середины прошлого столетия, модульное домостроение активно развивается и завоёвывает рынок. Малоизвестную в Чехии технологию собирается «продвигать» инженер-строитель Якуб Штрахал на базе российского проекта «ДубльДом». «Пражский телеграф» разбирался в преимуществах амбициозного проекта и его перспективах в ЧР.

Якуб Штрахал – начинающий инженер строитель из Усти-над-Лабем, который в течение нескольких лет искал наилучшей с точки зрения соотношения цена-качество проект. Об его идее продавать в Чехии российскую концепцию модульного дома сообщил сервер iDNES.cz.

«Два года назад в интернете я увидел фотографии плавучей дачи. Проект заинтересовал меня по двум критериям: скорость и качество сборки. Определившись с концепцией, которая показалась мне наиболее перспективной, я потратил ещё несколько месяцев на поиск самого выгодного предложения. Мой выбор пал на российскую компанию «ДубльДом», которая оперативно предоставила мне все необходимые документы, и уже в январе 2016 года мы подписали контракт», – приводит его слова iDNES.cz.

Затем Штрахал лично отправился в Россию. «В течение четырёх дней я посетил пять домов, в двух из них мне любезно разрешили переночевать. Так что у меня появился реальный опыт проживания в таком доме», – сообщил молодой человек.

Что такое «ДубльДом»?

«ДубльДом» – это серийный всесезонный модульный дом, который возводится из двух основных модулей и рассчитан на перевозку в готовом виде и установку за один день. Разработкой и реализацией проектов домов по этой технологии занимается московское архитектурно-производственное бюро BIO-architects Ивана Овчинникова.

Основной особенностью данной технологии является то, что сборка и полная комплектация модулей осуществляется на заводском производстве, что существенно сокращает сроки их конечной сборки. «ДубльДом» весит меньше двух тонн, а размеры продуманы с учётом разрешённых габаритов для перевозки.

В основе дома лежит деревянный каркас с утеплением из минеральной ваты толщиной 150 мм и ветрозащитным листом. Двери и окна, включая витражное, – двухкамерные стеклопакеты. Наружная обшивка модуля из крашеных матовых металлических листов с обустройством вентилируемого фасада.

Внутренняя отделка – сосновая вагонка. Для внешней используется вентилируемый матовый крашеный лист. Внутренняя отделка включает в себя имитацию бруса, лакированный пол из массива, керамическую плитку в санузле, электрику (электрощиты, интерьерные и наружные светильники) и сантехнику (душ, раковина, унитаз, бойлер на 50 литров, смесители).

В доме проведены все коммуникации – скрытая разводка для водопровода и канализации и электрическая разводка со встроенным электрощитом. Скорость сборки – от 2 до 6 недель – и инсталляции, а также укомплектованность мебелью и бытовой техникой позволяют заселиться сразу после монтажа.

Чешские модификации

Штрахал полагает, что «ДубльДом» отвечает основным критериям современного жилья – экологичности, бюджетности и мобильности. Образцовый дом уже был построен в Чехии в городе Олшинки в окрестностях Усти-над-Лабем, где любой желающий может осмотреть его.

На данный момент предлагается два варианта дома. «ДубльДом 26» стоимостью 850 тыс. крон состоит из двух модулей, которые можно установить в стеснённых условиях – на берегу, небольшом садовом участке, в гористой местности, в качестве охотничьего домика в лесу. «ДубльДом 26» может служить как основное жильё или гостевой дом.

«ДубльДом 60» – логичное продолжение предыдущей модели, его цена – от 1,3 млн крон. Он состоит из шести модулей, объединённых в единое пространство. Данная модель рассчитана на круглогодичное проживание молодой семьи или использование в качестве загородного дома.

«Оба проекта могут быть реализованы в течение трёх месяцев. Достаточно выбрать модель, получить разрешение на строительство и подписать контракт. После этого начинается сборка дома, и через две недели он устанавливается на вашем участке», – поясняет Якуб Штрахал.

Экспертное мнение

В РФ проект «ДубльДом» получил всеобщее признание. В частности, он был отмечен несколькими престижными премиями, в том числе общероссийской премией АРХИWOOD. Архитектор Михал Трвай в беседе с «Пражским телеграфом» назвал сильные стороны российского проекта.

«Прежде всего, это заводское производство, высокая готовность дома к немедленному заселению, экономия времени на выбор проекта, поиск строителей, подбор материалов и мебели, установка в течение нескольких дней. Сюда относится и высокая мобильность, так как дом можно поставить на одном участке, а потом перевезти на другой», – перечисляет Трвай.

Вместе с тем модульные дома, включая этот, имеют существенные недостатки, говорит эксперт. «Например, поддержание модульной конструкции в надлежащем виде требует серьёзных расходов – на покраску, противопожарную обработку, борьбу с влажностью и т.п. Добавьте к этому практически полное отсутствие законодательных рамок и сложности с финансированием – найти банк, который выдаст кредит на покупку модульного дома, – задача непростая, так как финансовые организации рассматривают их как движимое, а не как недвижимое имущество. Как и финансирование подобных объектов, связанное с ними законодательство также находится на начальном этапе своего развития со всеми вытекающими из этого обстоятельствами», – отметил Трвай.

Тимур Кашапов

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