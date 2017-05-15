Европол: массовая кибератака затронула 200 тысяч пользователей из 150 стран

Массовая кибератака с пятницы, 12 мая, затронула более 200 тыс. пользователей в 150 странах. Об этом заявил директор Европола Роб Уэйнрайт.

«По последним подсчётам, пострадали более 200 тыс. пользователей по меньшей мере в 150 странах. Среди пострадавших много компаний, в том числе крупных корпораций». Как отметил Уэйнрайт, серия кибератак может продолжиться в понедельник утром, когда люди придут на работу и включат компьютеры.

Ранее стало известно о масштабной хакерской атаке с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. Кибернападению подверглись компании и различные ведомства в десятках стран.