Европол: массовая кибератака затронула 200 тысяч пользователей из 150 стран

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«По последним подсчётам, пострадали более 200 тыс. пользователей по меньшей мере в 150 странах. Среди пострадавших много компаний, в том числе крупных корпораций». Как отметил Уэйнрайт, серия кибератак может продолжиться в понедельник утром, когда люди придут на работу и включат компьютеры.
Ранее стало известно о масштабной хакерской атаке с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. Кибернападению подверглись компании и различные ведомства в десятках стран.
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