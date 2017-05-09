Facebook отказался рассекретить данные пользователей

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Компания Facebook отказалась предоставлять пользовательские данные по требованию госслужб РФ. Facebook не объяснил, по каким причинам отклонил запрос. Как отмечается в отчете Facebook, за второе полугодие 2016 года компания получила в общей сложности 64 279 запросов от правительств различных стран с требованием предоставить данные о пользователях. Около половины этих запросов Facebook получил от властей США, и в 83% случаев компания согласилась предоставить секретные данные пользователей.
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