«Фаворит»: снова изобретая велосипед

Сегодня, когда велосипед есть практически у каждого члена чешской семьи, особый интерес у многих вызывают старые добрые «легенды». Всем хорошо знакомый чешский велосипедный бренд «Фаворит» в последние годы проживает своё второе рождение, уверенно укрепляясь в «основном составе» технологических новинок. По статистике, за минувший год в Чехии было произведено около 350 тысяч велосипедов самых различных видов. Благодаря этому числу страна занимает 11-е место в данной отрасли производства среди стран ЕС. И «Фаворит» стремится закрепиться в линейке велосипедов, отличающихся от других своим качеством и оригинальностью.

Почти столетняя история

Первые образцы хорошо известной марки возвращают нас в 1922 год, когда предприниматели Светлик и Каструп в сотрудничестве с Франтишеком Герингом начали производство велосипедов под названием Tripol Hering. Велосипедный спорт приобрёл в Чехословакии огромную популярность лишь после войны. Производство будущей легенды обосновалось на заводе в Рокицанах, где велосипедная промышленность в целом имела глубокие традиции.

В 1950 году происходит реорганизация рокицанского завода, и зарождается новая независимая марка Eska-Cheb, которая в том же году презентует первых 15 велосипедов с пометкой F1S, предназначенных исключительно для чехословацкого рынка. Эта веха и является датой основания бренда под названием TJ Favorit. Популярность его была невероятной. В первый же 1951 год было произведено 5 148 образцов, четыре года позднее эта цифра подошла к 13 531. К концу 1981 года производство расширилось до 65 328 велосипедов ежегодно.

При этом экспорт уже утвердившей себя модели расширился до 38 стран мира. После падения советского режима произошла приватизация завода и была основана фирма под названием «Фаворит Рокицаны» (Favorit Rokycany, a.s.), которая в последующие годы меняла владельцев одного за другим, что не могло не сказаться на падении производства.

Держать руку на пульсе

Однако в 2011 году права на «Фаворит» приобретает её нынешний владелец, бизнесмен Рихард Галович, развернувший тогда тесное сотрудничество со специалистами и работниками оригинального производства легендарной марки. Именно господин Галович вдыхает в старое предприятие новую жизнь. Впервые словацкий бизнесмен заинтересовался приобретением «Фаворита» в 2010 году: «Я видел, как по всему миру растёт тенденция использования городских велосипедов, а в Чехии тогда была известная разорившаяся фирма с богатым прошлым, которое можно было удачно воскресить в настоящем. Именно поэтому я решил, что нужно этим заняться», – вспоминает Рихард Галович возрождение «Фаворита».

В настоящее время «Фаворит» представляет из себя успешную комбинацию ретро-дизайна и современных технологий. Производство бренда было возвращено на «материнский» завод в Рокицаны. После трёх лет пошагового создания новых эксклюзивных моделей «Фаворит» сегодня ориентирован на покупателя более высокой денежной категории: начальная цена варьируется от 64 700 крон. Как инженер и предприниматель в одном лице, господин Галович самолично проектировал и тестировал новую линейку велосипедов «Фаворит»: «Все эти модели для меня как дети. Каждая из них в чём-то оригинальна и особенна, отвечает различным потребностям моего «я».

Отличаясь от собратьев

Фундаментальная новизна вновь возродившегося «Фаворита» заключается главным образом в том, что все велосипеды производятся вручную. Наличествует и ряд новых технологий: рамы теперь изготовляются из лёгкого карбонового материала, а классическую металлическую цепь заменили на специальный ремень, который упрощает езду по городу, делая её более комфортной. Плюс ко всему нововведения затронули и колёса: камеры теперь пропитаны особым гелем, поэтому в случае прокола дырка заклеивается автоматически, заметно экономя время велосипедиста.

Помимо прочего, «Фаворит» обладает магией ретро-стиля, которая проявляется прежде всего в изысканной проработке материала. Мартин Гулея из Ассоциации производителей и импортёров велосипедов замечает: «Лично я абсолютно спокоен с актуальным направлением в развитии «Фаворита». Меня лишь волнуют проблемы, связанные с городским велоспортом в Чехии, который заметно ограничивает расширение моделей в этой области производства». По мнению господина Гулея, нестандартными инновациями обладает зарождающаяся линейка спортивных велосипедов «Фаворит F1».

Спрос выше предложения

Делая первые шаги при развитии концепта продаж, при подготовке рекламных проектов и анализа интересов со стороны клиентов, Рихард Галович уже тогда испытал на себе небывалое давление спроса: «В самом начале производства мы попали в ситуацию, когда просто не успевали поставлять необходимое число единиц продукта». Сегодня ежемесячно изготовляется от 20 до 30 моделей «Фаворита», процесс этот занимает от 12 до 14 недель. Со временем планируется расширить сеть магазинов. В настоящий момент на рокицанском заводе работает 6 человек. Это число возрастёт до 11. В общей сложности в фирме исполняет свои обязанности около 40 человек. Совсем недавно Рихард Галович привлёк нового инвестора, компанию Grindon Invest во главе с Мартином Грдиной, который получил от фирмы 10% прибыли.

В ближайшем будущем у новой линейки «Фаворита» есть все шансы наряду с большими амбициями пробиться за границу. Одним из первых уже возникло торговое представительство в Словакии. По словам Рихарда, речь идёт о так называемом «пилотном» варианте международного проекта, в основе которого лежит тестирование подобного рода сотрудничества. «Больше всего нас при этом интересует США, Британия, Германия, Голландия, Швейцария, Австралия или Япония», – перечисляет господин Галович будущих потенциальных партнёров.

Евгений Бессонов

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