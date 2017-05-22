Festia Open Air опять в Праге

Фестиваль посвященный электронный музыке Festia Open Air приедет в Прагу 3 июня 2017 года. Это мероприятие привлекает поклонников качественной музыкой и большим количеством как чешских, так и зарубежных музыкантов. Подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте.

Где: Kemp KOTVA, Praha 4

Когда: 3 июня

Стоимость: 100 — 350 крон

Веб-сайт: www.festia.cz

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