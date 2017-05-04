Фестиваль Food & Culture

В субботу 13 мая с 8:00 до 16:00 на Кулатяке (Vítězné náměstí) пройдёт шумная и весёлая акция в рамках фермерских ярмарок фестиваль Food & Culture. Фестиваль пройдёт во второй раз под покровительством 37 посольств мира. Здесь будут представлены кухня и культура разных стран мира на одной пражской площади. На специально приготовленном подиуме выступят международные музыканты и артисты — из 18 стран Азии, 3 — из Америки, 7 — из Африки, 9 — из Европы. Идея была предложена послами Таити и Малайзии и получила поддержку других посольств. Гастрономическим подарком будут блюда национальных ресторанов и продукты местных фермеров.

Фото www.huffingtonpost.com

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