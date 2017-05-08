Фестиваль проссекко в Праге



В Праге состоится фестиваль для поклонников итальянского Prosecco. Посетители смогут продегустировать не только более 100 сортов проссекко, но и побаловать себя итальянскими угощениями и закусками. Фестиваль пройдет под аккомпанемент итальянской музыки. Частью мероприятия также станут презентации дизайнеров и модный показ. Вход на мероприятие, которое пройдет на территории Садов имени Сватоплука Чеха, будет бесплатным.

Где: Sady Svatopluka Čecha

Когда: 10 июня

Стоимость: Бесплатно

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