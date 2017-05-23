Фестиваль рекламы PIAF 2017 ( 23-24.05.2017 )

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Пражский международный фестиваль рекламы (Prague International Advertising Festival — PIAF) проходит раз в году весной и считается крупнейшим событием в мире рекламы и маркетинга. Конференция будет полезной экспертам и клиентам рекламных агентств, студентам соответствующих специальностей. Фестиваль PIAF 2017 пройдет в пражском кинотеатре Kino 64. Почерпнуть новые идеи, поделиться опытом и послушать о последних веяниях в мире рекламы – все это на конференции фестиваля PIAF 2017.
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