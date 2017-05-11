Фестиваль Rumfest-2017 пройдёт 20 мая в Жёлтых лазнях

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Фестиваль Rumfest-2017 пройдёт 20 мая с 13:00 до 22:00 в Жёлтых лазнях, и тем, кто считает себя специалистом по крепкому напитку рому, возможно, даже не хватит времени и сил попробовать всё, что здесь будет представлено. А продегустировать можно будет больше ста марок этого известного напитка из разных стран мира. В прошлом году фестиваль посетило 1200 человек, каждый из которых нашёл для себя не только что-то новое во вкусе рома, но смог послушать латиноамериканскую музыку. Для удобства гостей в этом году обещают все те же удовольствия, но на более удобном месте – на Подольской набережной (Podolské nábřeží 3/1184).
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