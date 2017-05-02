Флирт на работе: за или против?

Агентство STEM/Mark провела опрос на предприятиях и в учреждениях, который показал, что 94% работников флиртуют со своими коллегами. Специалисты тут же обратили внимание на то, что отношения, возникающие на работе могут иметь негативные последствия, если они возникают между начальником и подчинённым. В этом случае подчинённый может это использовать с пользой для себя. Исследователи не отрицают то, что любовь — чувство прекрасное, но иногда оно мешает оценить по достоинству профессиональные качества, а это, как правило, негативно сказывается на результатах производственного процесса.

Фото www.anatoly-men.ru

Похожие статьи