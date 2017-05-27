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Фотография супругов участников саммита НАТО

Парадный портрет супругов участников саммита НАТО, прошедшего 25 мая в Брюсселе. Первый ряд (слева направо): жена президента Франции Брижит Макрон, жена президента Турции Эмине Эрдоган, жена президента США Мелания Трамп, королева Бельгии Матильда, жена генсека НАТО Ингрид Шулеруд, жена президента Болгарии Десислава Радева, партнерша премьер-министра Бельгии Амели Дербодрангьен. Второй ряд (слева направо): супруг премьер-министра Люксембурга (и открытого гея) Готье Дестене, партнерша премьер-министра Словении Мойка Стропник, жена премьер-министра Исландии Тора Маргрет Бальдвинсдоттир.

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