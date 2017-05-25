Гимнастика, не отходя от рабочего стола

Среднестатистический офисный работник делает максимально 2 500 шагов в день, тогда как в норме должен пройти хотя бы 10 тысяч. Малоактивный образ жизни – проблема современности, которая становится одной из главных причин развития таких болезней, как сахарный диабет и ожирение.

Сегодня даже нет причины себя утруждать лишней физической активностью. До работы можно доехать на машине/метро/автобусе, подняться на лифте, пренебрегая лестницей, и опуститься в рабочее кресло на целый день, делая перерыв на обед. Этих 2 500 шагов катастрофически не хватает, для того чтобы помочь нашему организму вывести избыток сахара и жиров из кровеносных сосудов, а, следовательно, приводит к развитию сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. И поэтому для миллионов трудолюбивых офисных работников были придуманы специальные упражнения, которые можно делать, даже не вставая из-за рабочего стола.

Шея:

Начать следует с медленных поворотов головы вправо и влево, по 8 поворотов в каждую сторону. Теперь нужно подключить руки. Опустите голову к левому плечу и аккуратно надавите на неё рукой, пытаясь сделать так, чтобы левое ухо и левое плечо соприкоснулись. То же самое повторите с другой стороны. Сцепите руки в замок, опустите голову на груди и легонько надавите на затылок, затем запрокиньте голову назад и надавите ладонями на лоб. Потяните вперёд подбородок и медленно покачайте головой вправо-влево (как бы говоря укоризненно: «ай-ай-ай»), втяните голову назад и повторите то же самое.

Полезный совет: если вас донимают боли в шейном отделе позвоночника, следует каждое утро повторять следующее упражнение. Ещё лежа в кровати, перевернитесь и лягте ровно на спину, убрав из-под головы подушку. Заведите обе руки за шею и аккуратными круговыми движениям помассируйте шею вдоль позвоночника, начиная с плеч и заканчивая на затылке.

Спина:

Соединяйте, выпячивая вперёд грудь, а затем расслабляйте лопатки. 30-40 раз. Глубоко вдохните и медленно выдыхайте, представляя, что на этом выдохе вы должны спеть несколько строчек любимой песни. Снова глубоко вдохните и медленно выдохните, так 10 раз. Это не только держит в тонусе мышцы живота, но и способствует развитию мышц, поддерживающих поясницу. Поднимите левую руку вверх, а телом наклонитесь вправо, хорошенько потяните левый бок, теперь точно так же с другой стороны.

Полезный совет: если вы не раз замечали, что сидя или при ходьбе сутулитесь, представьте себя марионеткой, у которой одна верёвочка выходит из груди, а вторая из темечка. Кто-то постоянно тянет вас за эти две верёвочки, заставляя вашу грудь немного выпячивать вперёд, а голову и всё тело держать прямо.

Ноги:

Сидя на стуле, аккуратно поднимите одну ногу, постарайтесь это сделать так, чтобы она полностью разогнулась в колене. Опустите ногу, но не касайтесь стопой пола, затем снова поднимите и опустите не до конца. Упражнение следует выполнять медленно по 8-10 раз для каждой ноги. Упритесь пятками в пол и сильно напрягите мышцы ног, досчитайте до 8 и расслабьтесь. Повторите упражнение 6-10 раз. Разуйтесь, вытяните ноги под столом так, чтоб от кончиков пальцев ног до бедра была прямая линия. Упритесь большим пальцем в пол и сделайте 4-5 «шага» назад, сгибая колено и заводя ногу под сиденье стула, затем снова сделайте несколько «шагов» вперёд, потом влево и вправо. Для каждой ноги по 8 раз в каждую сторону.

Полезный совет: если вы страдаете отёчностью ног, каждый день, уже лёжа в постели, поднимите обе ноги над уровнем сердца, оперевшись ими о стенку. Лежать в таком положении следует до тех пор, пока не почувствуете лёгкое онемение ног.

Глаза:

Закройте глаза и постарайтесь вращать зрачками по часовой, а затем против часовой стрелки. По-прежнему с закрытыми глазами подушечками пальцев легко, не нажимая, похлопайте по глазным яблокам. Откройте глаза, посмотрите вправо, влево, вверх, вниз и так несколько раз. Выберите для себя одну точку, которая находится близко, и вторую, на более дальнем расстоянии. Попеременно смотрите то на первую, то на вторую, так зрачок расширяется и сужается, тренируя цилиарную мышцу.

Полезный совет: работая у монитора, старайтесь следить, как часто вы моргаете. От этого зависит увлажнённость ваших глаз, а, следовательно, их здоровье.

Конечно, таких упражнений не достаточно, чтобы поддерживать своё тело в тонусе. Очень много зависит от того, чем вы питаетесь, как предпочитаете проводить свободное время, даже ваше настроение напрямую влияет на здоровье вашего тела. На самом деле, вести здоровый образ жизни не так сложно, как кажется:

Вы можете не заниматься спортом три раза в неделю, как это советуют модные приверженцы ЗОЖ, однако неторопливые пешие прогулки каждый день принесут не только пользу вашему организму, но и помогут разобраться с мыслями и избежать стресса. Всегда выбирайте лестницы, даже на эскалаторе старайтесь подниматься или опускаться самостоятельно. Ступеньки – самый лучший и приемлемый для всех способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Прислушивайтесь к своему организму, он – ваш лучший советник. Он подскажет, когда стоит принимать пищу, какая физическая нагрузка не будет для вас опасна, а также когда вам нужно хоть ненадолго забыть о делах и просто расслабиться.

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