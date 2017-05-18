Голешовицкое выставиште меняет имидж

Голешовицкое выставиште уже долгое время не привлекает жителей Праги. Когда-то выставочный комплекс строился, как место, где семьи с детьми смогут провести выходные дни. Сейчас в павильонах собираются люди на мероприятия, которые, хоть и собирают много гостей, но проводятся нечасто. Это лето должно изменить образ Выставиште. Уже с этой недели в ареале должен открыться один из самых больших летних кинотеатров. На целый летний сезон будет подготовлена богатая культурная программа, которая включит в себя концерты, выступления народных коллективов. На территории комплекса будет отведено место, где можно будет запекать мясо на гриле.

Похожие статьи