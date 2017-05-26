Гости с не хоккейной планеты

Норвежский хоккеист Даниэль Сёрвик подписал контракт с чемпионом Экстралиги 2015 года «Литвиновым». Тем самым он напомнил миру, что хоккей культивируется не только в восьми-девяти странах, постоянно разыгрывающих между собой медали топ-турниров, но и в других, куда более необычных для игры на льду местах. Представляем вниманию пятёрку игроков из экзотических стран, когда-либо выступавших в чешском высшем дивизионе.

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