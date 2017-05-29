Оставайтесь с нами на связи

FacebookTwitterRSS

Градский господин и герой

Медийным  событием номер  один на этой  неделе стало  предоставление  президентской милости  самому  известному  чешскому  заключённому, дважды судимому  убийце, приговорённому  23  года  назад к  пожизненному  заключению Йиржи Кайинеку. Решение  Милоша Земана, который, вступая в должность, обозначил конституционный институт монархическим  пережитком, обсуждалось  не только  в парламентских  кулуарах и  во  всех  СМИ, но  и  во  всех  кафе, тавернах,  барах, не  говоря  уже о  всех галереях,  салонах красоты, парикмахерских,  потому  что самый  известный  чешский заключенный  стал  вдруг не  только  современным героем значительной части чешских мужчин, но  и  с  другой стороны решётки  по  нём  сходят  с ума  большая часть чешских  женщин.

Как это возможно, что убийце, осуждённому на  пожизненное  заключение, чьими  наиболее  почитаемыми  «работами» являются несколько  успешных  ограблений, побои  двух  полицейских, последующая  кража  их  служебного  автомобиля и  несколько  побегов  из  тюрьмы, удалось  то, чего перед  осенними выборами напрасно желают все  политики – обратиться  к  обычным  людям? Это возможно потому, что мы живем в Чехии, жители которой испытывают хроническое отвращение к политике и политикам, страдают достаточно  обоснованным  чувством, что  они  нужны государству  только для уплаты налогов, а в суде  справедливости  не дождутся, потому  что  чешская  юстиция – какая угодно,  только  не неподкупная.  А  что  касается  популярности полицейских, люди  о  них  максимально  рассказывают  анекдоты, в  которых  они  выступают в незавидных  ролях.

Эта смесь чувств стала плодородной, я  бы даже  сказал хорошо  удобренной почвой для современной  легенде  о  Кайинеке. Её  герой, начала как мифический рыцарь побеждает  двух  мужей закона  и  унизит  их  кражей  автомобиля, в котором триумфально  уедет восвояси, потом  попадает  в  ловушку злого  судебно-полицейского  заговора чешского  государства, чтобы несколько  раз чудом  бежать из тюрьмы строгого режима в стране. Миф  усилился  фильмом «Кайинек», компьютерной игрой «Поймай своего  Кайинека»  и  статьями  журналистов, укоренился  между  людьми  так  сильно, что  если  бы завтра  состоялись  президентские  выборы, то  чешский граф  Монте-Кристо  не  остался  бы без шансов.

И это самый большой парадокс. Это не секрет, что милость  Земана  была не столько  актом  милосердия, сколько  популистским ходом, потому что не только парламентские, но и президентские выборы уже  у  дверей. Главное, чтобы  он не просчитался, потому  что  Чехия —  это  страна, где дорога к Граду часто ведёт через тюремную камеру, как это имело место в случае  последнего  коммунистического  президента  Густава  Гусака  и  его  посткоммунистического  преемника Вацлава Гавела!

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *