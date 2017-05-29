Градский господин и герой

Медийным событием номер один на этой неделе стало предоставление президентской милости самому известному чешскому заключённому, дважды судимому убийце, приговорённому 23 года назад к пожизненному заключению Йиржи Кайинеку. Решение Милоша Земана, который, вступая в должность, обозначил конституционный институт монархическим пережитком, обсуждалось не только в парламентских кулуарах и во всех СМИ, но и во всех кафе, тавернах, барах, не говоря уже о всех галереях, салонах красоты, парикмахерских, потому что самый известный чешский заключенный стал вдруг не только современным героем значительной части чешских мужчин, но и с другой стороны решётки по нём сходят с ума большая часть чешских женщин.

Как это возможно, что убийце, осуждённому на пожизненное заключение, чьими наиболее почитаемыми «работами» являются несколько успешных ограблений, побои двух полицейских, последующая кража их служебного автомобиля и несколько побегов из тюрьмы, удалось то, чего перед осенними выборами напрасно желают все политики – обратиться к обычным людям? Это возможно потому, что мы живем в Чехии, жители которой испытывают хроническое отвращение к политике и политикам, страдают достаточно обоснованным чувством, что они нужны государству только для уплаты налогов, а в суде справедливости не дождутся, потому что чешская юстиция – какая угодно, только не неподкупная. А что касается популярности полицейских, люди о них максимально рассказывают анекдоты, в которых они выступают в незавидных ролях.

Эта смесь чувств стала плодородной, я бы даже сказал хорошо удобренной почвой для современной легенде о Кайинеке. Её герой, начала как мифический рыцарь побеждает двух мужей закона и унизит их кражей автомобиля, в котором триумфально уедет восвояси, потом попадает в ловушку злого судебно-полицейского заговора чешского государства, чтобы несколько раз чудом бежать из тюрьмы строгого режима в стране. Миф усилился фильмом «Кайинек», компьютерной игрой «Поймай своего Кайинека» и статьями журналистов, укоренился между людьми так сильно, что если бы завтра состоялись президентские выборы, то чешский граф Монте-Кристо не остался бы без шансов.

И это самый большой парадокс. Это не секрет, что милость Земана была не столько актом милосердия, сколько популистским ходом, потому что не только парламентские, но и президентские выборы уже у дверей. Главное, чтобы он не просчитался, потому что Чехия — это страна, где дорога к Граду часто ведёт через тюремную камеру, как это имело место в случае последнего коммунистического президента Густава Гусака и его посткоммунистического преемника Вацлава Гавела!

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