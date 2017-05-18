Илон Маск начал тренировать роботов

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Некоммерческая исследовательская организация OpenAI, созданная Илоном Маском, представила новый способ обучения роботов. Специалисты предлагают тренировать роботов с помощью виртуальной реальности.
Чтобы обучить робота какому-либо действию, оператор должен сперва сделать его в виртуальной реальности. После этого алгоритм начнет самостоятельно обучаться его выполнению. В качестве примера было показано, как робот укладывает цветные кубики.
В основе алгоритма лежит две нейросети. Первая служит для обучения в генерируемых виртуальных сценах, а вторая отвечает за действия робота. В итоге после единственной демонстрации робот самостоятельно может повторить действие без тренировки в реальном окружении.
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