Илон Маск – новый советник Дональда Трампа

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Неожиданное решение принял канадский предприниматель Илон Маск, открыто критиковавший кандидата от республиканцев Дональда Трампа во время выборов. На днях стало известно, что Маск присоединится к Президентскому форуму по стратегии и политике, работающего с действующим президентом по вопросам экономического роста. Форум состоит из 16 самых успешных и уважаемых предпринимателей США, которые консультируют президента. Помимо экономического роста форум рассматривает проблемы создания новых рабочих мест и повышение производительности труда.
Илон Маск – не единственная «звезда» форума. Вместе с основателем SpaceX членами команды станут также соучредитель Uber Трэвис Каланик и председатель совета директоров PepsiCo Индра Нуйи.
Фото www.geektimes.ru
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