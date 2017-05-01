Илон Маск – новый советник Дональда Трампа

Неожиданное решение принял канадский предприниматель Илон Маск, открыто критиковавший кандидата от республиканцев Дональда Трампа во время выборов. На днях стало известно, что Маск присоединится к Президентскому форуму по стратегии и политике, работающего с действующим президентом по вопросам экономического роста. Форум состоит из 16 самых успешных и уважаемых предпринимателей США, которые консультируют президента. Помимо экономического роста форум рассматривает проблемы создания новых рабочих мест и повышение производительности труда.

Илон Маск – не единственная «звезда» форума. Вместе с основателем SpaceX членами команды станут также соучредитель Uber Трэвис Каланик и председатель совета директоров PepsiCo Индра Нуйи.

Фото www.geektimes.ru

Похожие статьи