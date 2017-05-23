Как поддержать разговор о юбилейном Каннском кинофестивале

Каждый год повторяется одна и та же история: сотни блогеров и кинокритиков стекаются в курортный городок Канн, или Канны. Там они сгорают на солнце в очередях, смотрят фильмы (если повезет) и затем рассказывают о своих впечатлениях всему миру. Этих впечатлений всегда слишком много, и к моменту выхода фильмов в прокат они уже порядком выветриваются. Пражский Телеграф объясняет, что происходит сейчас на Каннском кинофестивале, — максимально коротко.

Новый фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» произвел на кинофестивале настоящий фурор. В каннском ежедневнике Screen, который составляет рейтинг конкурсных фильмов на основе отзывов определенного пула критиков (из российских туда входит Антон Долин), у «Нелюбви» оценка 3,2/4 — лучший результат среди показанных на данный момент картин. Как отмечает ряд кинокритиков, это лучший фильм Андрея Звягинцева. В центре — новая несчастливая семья и почти детективное расследование.

Фильм «Окча». Очередное безумие от корейца Пон Чжун Хо («Сквозь снег»). Девочка Ми-Джа спасает гигантскую свинью по имени Окча из лап кровожадной корпорации. Смотреть обязательно, но не в кинотеатрах, а на Netflix.

Фильм «Роковое искушение». София Коппола сняла триллер про капрала армии северян, который оказался в женском пансионе. Если не можете дождаться выхода, посмотрите оригинальный фильм «Обманутый» с Клинтом Иствудом.

Фильм «Родин». Французский байопик про художника Огюста Родена

«Призраки Исмаэля». Фильм открытия Арно Деплешена, который разнесли в пух и прах все кто только мог. В кинотеатр стоит идти только тем, кто очень сильно соскучился по Шарлотте Генсбур.

«Убийство священного оленя». Новый фильм Йоргоса Лантимоса («Лобстер») с Николь Кидман и Колином Фарреллом.

«Молодой Годар». Режиссер «Артиста» снял фильм о режиссере «На последнем дыхании». В роли Жан-Люка Годара — загримированный до неузнаваемости Луи Гаррель, а его возлюбленную Анну Вяземски играет Стэйси Мартин из «Нимфоманки».

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