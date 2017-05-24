Как работает цензура в Facebook

Газета The Guardian нашла и опубликовала внутренние правила Facebook по модерации контента. В них рассказывается, что и почему можно публиковать в социальной сети, а что модераторы должны удалять. Эти внутренние документы никогда раньше не публиковались, и неизвестно, каким образом журналисты The Guardian получили к ним доступ.

Презентация представляет собой подробный анализ того, как модераторы должны работать с разным контентом — угрозами, порнографией, жестоким обращением с животными, изображением наготы, порнографией и т.д. Так, против котика, отдающего нацистское приветствие, модераторы Facebook ничего не имеют, а изображение Усамы бен Ладена должно быть обязательно удалено. Фото мертвеца в гробу команда соцсети проигнорирует, а снимок, на котором есть костюм ку-клукс-клана, удалит. Фразу «Пристрелите Трампа» оценивают как угрозу в адрес политика, а фразы «если хотите сломать женщине шею, давите посередине глотки» или «давайте бить толстых детей», согласно правилам, считаются «использованием грубой лексики для выражения несогласия».

Если дело касается изображения сцен насилия и жестокости, то главная миссия Facebook — оградить от такого контента несовершеннолетних. Совершеннолетние сами решают, смотреть контент или нет. Поэтому Facebook не удаляет публикации со сценами жестокого обращения с животными или несексуального насилия над детьми. Блокировке подлежат только те фото и видео, в которых откровенно прослеживаются «признаки садизма или прославления насилия».

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