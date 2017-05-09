Канал HBO выпустит четыре спин-оффа «Игры престолов»

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HBO выпустит сразу четыре спин-оффа «Игры престолов» после завершения восьмого сезона сериала — новые серии станут продолжением телесаги. Компания подписывает контракт с четырьмя писателями, которые присоединятся к команде Джорджа Р.Р. Мартина — американского писателя, автора серии книг «Песнь Льда и Пламени».
В их числе — сценаристы Джейн Голдман («Тайная служба», «Люди Икс»), Макс Боренштейн («Годзилла», «Конг: Остров Черепа») и Карли Рэй (телесериалы «Оставленные», «Безумцы»), а также режиссер Брайан Хелгеленд («Легенда», «История рыцаря»).
«Спин-офф будет посвящен разным временным периодам в истории огромной и богатой вселенной Джорджа Р.Р. Мартина», — отметила компания.
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