Карловы Вары готовятся к новому сезону



На днях в Карловых Варах начнется новый лазенский сезон. Работники, которые ответственны за внешний облик города, полностью загружены. На этих выходных ( 6-7 мая ) центр города будет украшен огромным количеством цветов, а также по городу разсадят пальмы. Рядом с Млынской колонадой появится новая скульптура из песка от рук известного скульптора Томаша Босамбо.

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