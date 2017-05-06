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Карловы Вары готовятся к новому сезону


На днях в Карловых Варах начнется новый лазенский сезон. Работники, которые ответственны за внешний облик города, полностью загружены. На этих выходных ( 6-7 мая ) центр города будет украшен огромным количеством цветов, а также по городу разсадят пальмы. Рядом с Млынской колонадой появится новая скульптура из песка от рук известного скульптора Томаша Босамбо.

 

 

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