Ким Кардашьян открыла кастинг в свое реалити-шоу для бьюти-блогеров

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Ким Кардашьян запускает новый проект — реалити-шоу, в котором бьюти-блогеры будут бороться за возможность стать частью ее команды. Оно будет называться Glam Masters, и транслировать его будет телеканал Lifetime.
Кардашьян намерена дать «самым талантливым» возможность заявить о себе и попасть в компанию ее бьюти-специалистов — визажиста Марио Дедивановича и стилиста по волосам Джен Аткин. Кастинг уже открыт, оставить свою заявку. Для этого необходимо ответить на вопросы о взглядах на красоту, guilty pleasures, а также о количестве подписчиков в соцсетях.
Оставить свою заявку на участие можно тут: http://www.mylifetime.com/shows/glam-masters/articles/casting
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