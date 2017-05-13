Ким Кардашьян открыла кастинг в свое реалити-шоу для бьюти-блогеров

Ким Кардашьян запускает новый проект — реалити-шоу, в котором бьюти-блогеры будут бороться за возможность стать частью ее команды. Оно будет называться Glam Masters, и транслировать его будет телеканал Lifetime.

Кардашьян намерена дать «самым талантливым» возможность заявить о себе и попасть в компанию ее бьюти-специалистов — визажиста Марио Дедивановича и стилиста по волосам Джен Аткин. Кастинг уже открыт, оставить свою заявку. Для этого необходимо ответить на вопросы о взглядах на красоту, guilty pleasures, а также о количестве подписчиков в соцсетях.

Оставить свою заявку на участие можно тут: http://www.mylifetime.com/shows/glam-masters/articles/casting

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