Конкурс красоты Miss Agro-2017

Студенты Чешского аграрного университета и студенческая организация ČZU MEDIA приглашают всех желающих принять участие в конкурсе красоты Miss Agro-2017, который проходит уже в 19 раз. К этому моменту уже отобрано 10 девушек, которые будут состязаться не только в красоте, но остроумии и образованности. А все присутствующие могут стать участниками зрительского жюри. Гостей зовут не только полюбоваться красавицами, но и отдохнуть под звуки популярных молодёжных групп The Beautifuls, Holden, The Tap Tap и др., пообщаться, потанцевать, повеселиться и познакомиться. Адрес университета: Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol.

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