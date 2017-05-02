Крапивный сезон

Весной наступает сезон одной из самых полезных трав, которую в фитотерапии использовали люди с давних пор. Но прежде чем приступить к её сбору нужно помнить, что у этой спасительницы есть и противопоказания. Прежде всего — она имеет способность сильно сгущать кровь. Тем, у кого повышенное давление её тоже нельзя употреблять.

Для остальных крапива — кладезь полезных качеств. В ней имеется огромный химический набор микроэлементов. Это и витамин К, который очень хорошо влияет на свертываемость крови, а также имеет противовоспалительное действие. В крапиве содержится в виде карбоната много кальция, он не имеет отрицательного влияния на почки. В ней содержится очень полезная муравьиная кислота, некоторые флавоноиды и дубильные вещества.

Из-за содержания целлюлозы, полисахаридов, лигнинов и витаминов группы В, С, Е и К крапива быстро выводит токсины из человеческого организма.

При аллергиях, астмах, крапивнице и других аллергических дерматитах используются молодые листья этого растения, как лечебное и гомеопатическое средство для облегчений раздражений.

Издавна известна крапива, обладающая полезными свойствами для поддержания мужской силы. Но в этих целях используют семена этого растения, которые заваривают и пьют как чай утром и вечером за полчаса до приёма еды.

На начальной стадии аденомы простаты можно использовать чай из сухих листьев крапивы, которые заливают стаканом горячей воды и настаивают в течение пяти минут. Принимать этот напиток нужно утром и вечером от полутора до двух месяцев.

Незаменимы отвары из листьев крапивы и для волос: они укрепляют и предотвращают их ломкость.

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