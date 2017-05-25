Куда вложить деньги, чтобы заработать?

Чешские банки в настоящее время предлагают одни из самых низких процентов по сберегательным и накопительным счетам. В этих условиях вопрос о том, куда вложить деньги, чтобы заработать, становится всё более актуальным.

«Пражский телеграф» составил путеводитель по инвестициям в эпоху нулевых процентных ставок, которые не требуют выдающихся способностей или большого капитала.

Вклады – для надёжности

Для тех, кто не любит рисковать, надёжным и достаточно выгодным для частных клиентов инструментом инвестирования являются вклады. Этот вид вложений остаётся одним из самых популярных способов сбережения денег, но его доход позволит в лучшем случае просто не потерять деньги, о более-менее ощутимом заработке здесь речи не идёт.

На данный момент есть огромное количество банков, предлагающих различные процентные ставки по вкладам и, как правило, чем меньше организация, тем выше ставки. Впрочем, практически во всех чешских банках доходность вкладов не превышает 0,5%-1% годовых. Вместе с тем, если вы решите вложить деньги в банковский депозит, – вы застрахованы, и в случае банкротства или отзыва лицензии деньги вам выплатят.

Плюсы:

высокая надёжность и ликвидность;

минимальный порог для инвестиций;

фиксированная гарантированная доходность;

простота и понятность инвестиционного инструмента.

Минусы:

низкий процент по вкладам;

потеря процента при досрочном снятии денег.

Акции и облигации – для тех, кто рискует

Ещё одним способом приумножения сбережений являются инвестиции в облигации ведущих компаний и банков, доходность по которым выше, чем по депозитам. Стоит также присмотреться и к акциям.

Одним из наиболее популярных видов вложений является игра на Форексе – рынке межбанковского обмена валют по свободным ценам. Его суть заключается в спекуляциях с валютами различных стран. Но экономист Лукаш Кованда считает, что этот вид вложений не подходит рядовым гражданам:

«Совершенно точно можно сказать одно: обычному гражданину, который не является профессиональным игроком валютного рынка и не обладает большими сбережениями, не стоит пытаться сыграть на движении курса. Мелкий спекулянт, как правило, проигрывает. Чтобы чувствовать себя уверенно, сбережения лучше изначально разделить на несколько частей, например, кроны-евро-доллары. Тогда при колебаниях на рынке можно не опасаться за свои деньги, а следить за тем, как меняется курс, и соответствующим образом реагировать на ситуацию», – рассказал «Пражскому телеграфу» Кованда.

Плюсы:

небольшая начальная сумма для инвестиций;

проценты по итогам отчётного периода обычно выше, чем в банке;

большой выбор инвестиционных инструментов (акции, облигации, фьючерсы, опционы);

возможность самостоятельно составить инвестиционный портфель, выбрав гибкое соотношение рисков и ожидаемой доходности.

Минусы:

относительно большая сложность процесса инвестирования по сравнению с банковским вкладом;

достаточно большие риски;

в определённых случаях требуются специальные знания (при самостоятельном управлении инвестиционным портфелем).

Недвижимость – для долгосрочных инвестиций

Недвижимость – классический инвестиционный инструмент. Но сегодня недвижимость – это, скорее, инвестиции для тех, кто готов ждать предполагаемого дохода достаточно долго.

Поясняет руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский: «Даже по сравнению с вкладом, когда через полгода или год можно получить неплохую доходность, дивидендов от недвижимости придётся ждать несколько лет. Впрочем, цена квадратных метров должна вырасти в перспективе и покрыть все понесённые расходы, включая коммунальные платежи и налоги на имущество».

Кстати, вы можете покупать как жилую, так и коммерческую невидимость: коммерческая даёт больший доход, чем жилая, но требует больших знаний для её грамотной покупки.

Плюсы:

возможность сдать недвижимость в аренду или продать её, заработав на разнице между ценой покупки и продажи;

высокая надёжность;

возможность использовать в собственных целях.

Минусы:

высокий порог входа;

низкая ликвидность;

подвержена механическим повреждениям.

Частные кредиты – для обеспеченных инвесторов

Частные кредиты – относительно новый финансовый инструмент, который появился в Чехии сравнительно недавно. Кому выдавать кредит, а кому нет, решает обладатель капитала, причём проценты по ссудам довольно большие, так как деньги выдаются всего на несколько дней, максимум – на месяц.

Если инвестор научится отличать платёжеспособного заемщика от потенциального банкрота, то может неплохо зарабатывать на кредитовании, но… Существуют немалые риски, ведь все займы происходят через интернет, иногда вы даже не знаете паспортных данных того человека, который у вас занимает.

Плюсы:

высокая доходность;

большой спрос.

Минусы:

большие риски;

необходимы специфические знания.

Золото и монеты – «тихая гавань»

Золото всегда пользовалось особой популярностью, так как экономические циклы на этом рынке не столь длительны, а движение цен отличается стабильностью. Основное преимущество жёлтого металла заключается в том, что он никогда не обесценивается, а вложения в него приносят заметную выгоду, как в средне-, так и долгосрочной перспективе.

Каждая форма золота имеет свои специфические преимущества и, следовательно, привлекает различного рода инвесторов. Самый очевидный способ покупки драгметалла – это приобретение слитков. Став обладателем физического золота, инвестор избегает риска банкротства финансовых институтов и потери устойчивости финансовой системы. Недостатком может быть стопроцентная зависимость слитков от цены на товарной бирже.

Ещё один способ инвестировать в золото – покупка монет. Главное преимущество заключается в том, что покупатель гарантированно приобретает подлинные монеты, сохраняя возможность в любой момент продать их, получив на руки деньги. Ещё один неоспоримый плюс – освобождение покупки монет от налога на добавленную стоимость.

Основной же недостаток – банковский спрэд в виде разницы между ценой покупки и продажи не в пользу вкладчика. Размер спрэда может исчисляться десятками процентов от цены монеты. Стоит помнить и о возможных дополнительных затратах, связанных с хранением и транспортировкой актива.

Плюсы:

ликвидность;

надёжность;

лёгкость хранения.

Минусы:

изначально невыгодные условия при покупке;

непредсказуемость рынка.

Инвестиционное страхование – для предусмотрительных

Инвестиционное страхование представляет собой смешанный финансовый инструмент, который совмещает в себе возможность накопления сбережений и одновременную финансовую защиту на всём промежутке действия такой страховки. Данный продукт сочетает в себе 100% гарантию возврата средств и потенциальную доходность от игры на фондовых рынках и поставлен таким образом, что внутри данного продукта деньги клиента делятся на две части, большая часть денег идет в гарантийные фонды, и меньшая часть идёт в инвестирование.

Как правило, договор о страховании заключается на 20-30 лет, причём минимальный взнос составляет всего 500 крон. В результате к определённой дате инвестор получает всю накопленную сумму, причём риски, которые покрывает страховая накопительная программа, включают потерю трудоспособности по болезни и компенсацию лечения в больнице.

Плюсы:

гибкость;

наличие гарантированной суммы выплаты и налоговых льгот.

Минусы:

долгосрочные вложения;

отсутствие возможности досрочного расторжения договора с получением всех уплаченных страховых взносов.

Нетрадиционные вложения – для оригиналов

Есть и другие инвестиции, которые могут позволить себе более состоятельные граждане. В частности, недавно появилась возможность вложиться в выдержанный виски в Великобритании. Потенциально прибыльным объектом вложения является и человеческий потенциал. Инвестиции в собственное образование, обучение детей и раскрытие их потенциала может в перспективе принести немалые дивиденды.

Александр Поповский

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