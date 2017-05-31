ЛЕТО В АЛТОС: ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1

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ТОЛЬКО В ПЯТНИЦУ 2.06 И СУББОТУ 3.06 скидка 20% на самую популярную процедуру – лазерную эпиляцию!
АЛТОС – единственная клиника в Чехии, где эпиляция проводится самым современным лазером MOTUS AX по новейшей технологии.
Только в эти дни у Вас есть уникальная возможность пройти процедуру или приобрести ваучер с трехмесячным сроком действия со скидкой 20%! В случае, если вы не успеваете к нам зайти, достаточно заказать ваучер по телефону в пятницу или субботу! После того как, следуя инструкциям рецепциониста, вы оплатите стоимость ваучера (с учетом 20% скидки на выбранную область эпиляции), мы отправим ваш заказ на указанный вами адрес.
Эпиляция в клинике АЛТОС абсолютно безболезненна, подходит для любого фототипа кожи, проводится в любое время года — даже ЛЕТОМ!
Подобные двухдневные акции будут проводиться и в будущем. Следите за обновлением информации на наших страницах на FB, в VK и Instagram или на нашем сайте, чтобы не пропустить наши акции.
Ждем вас в нашей клинике!
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